Marco Mengoni, sfogo fuorionda: “Mi guardano tutti male, odio sta cosa”

Dato tra i favoriti già prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Marco Mengoni è primo in classifica dalla prima serata della kermesse. Anche per questo motivo alcuni fan di altri artisti hanno attaccato in maniera ridicola il cantante de L’Essenziale. Ieri pomeriggio l’artista ha concesso un’intervista a RTL 102,5 e durante una pasua pubblicitaria si è sfogato: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!“.

A cosa si riferisce? Il portale Contra Ataque ha fatto un po’ di chiarezza: “Queste le parole di Marco Mengoni che appare annoiato e stranito della situazione venutasi a creare e soprattutto per il trattamento ricevuto probabilmente nel backstage del Teatro Ariston e tra un’intervista e l’altra a stampa, siti web, radio e tv“.

ma si può una roba del genere, io bho, lasciatelo in pace. #Sanremo2023 pic.twitter.com/lAP8oKHgli — 💐 (@gossiptv__) February 11, 2023

Marco Mengoni sull’Eurovision Song Contest.

In un’intervista rilasciata a La Stampa Marco Mengoni è tornato a parlare del ruolo che gli hanno appiccicato addosso di ‘primo della classe’. Il cantante ha anche dichiarato che a prescindere dal risultato di stasera andrà comunque a Liverpool.