Marco Mengoni sbarca in Germania, ‘parla’ tedesco e canta Due Vite

In questi giorni Marco Mengoni è in tour in Europa (con show a Parigi, Zurigo, Bruxelles e Francoforte) e con l’occasione ha anche accettato un invito nella trasmissione tedesca Die Giovanni Zarrella Show, in onda sulla ZDF. Marco ha cantato Due Vite e One degli U2. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 ha poi rilasciato una breve intervista ed ha provato a parlare tedesco.

“Credo che quando finisca l’emozione, quando smetto di essere nervoso, allora devo cambiare lavoro, fare altro, perché questo è il bello della musica, l’energia che ti da. Ho provato a imparare qualcosa per quest’intervista in tedesco. Danke für die Einladung! (grazie per l’invito, ndr) Dankeschön lo sapevo già. Sono tornato a Sanremo dopo 10 anni. Nel 2013, quando ho vinto, mi sono fatto coraggio, e mi sono detto ‘forse devo riprovarci, devo mettere alla prova me stesso’. Sono tornato ed è andata molto bene. Non posso assolutamente lamentarmi”.

Un’ottima vetrina che servirà a Mengoni per l’Eurovision Song Contest. Magari dalla Germania adesso arriverà qualche voto in più.

Livello di tedesco Marco Mengoni pic.twitter.com/aEm8KvOcQc — Chiara🌻| mengini🪴 (@_LaChicca__) April 22, 2023

