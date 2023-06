Marco Mengoni rifiuta Viva Rai2 e Fiorello lo rimpiazza con l’imitazione di Amadeus

Marco Mengoni – secondo quanto dichiarato da Fiorello – è stato più volte invitato a Viva Rai2, ma non ha mai accettato di presenziare a differenza di tanti altri artisti. Per questo motivo nel corso dell’ultima puntata ha deciso di arrendersi e di proporre al proprio pubblico una sua imitazione. E non realizzata da uno qualsiasi, ma da… Amadeus.

Forse è questo il metaverso?

Abbiamo aspettato l’ultima puntata di #VivaRai2, ma ne è valsa la pena: @mengonimarco c’è! pic.twitter.com/oNa6hybsTc — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) June 9, 2023

Amadeus (con parrucca, barba finta e giubbotto di pelle) ha così imitato Marco Mengoni cantando in lipsync Due Vite, brano con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. L’amicizia fra Fiore e Ama è una delle cose più belle e surreali della tv italiana.

Marco Mengoni rifiuta VivaRai2, ecco perché

Tempo fa quando un utente ha chiesto pubblicamente a Fiorello di chiamare come ospite proprio l’interprete di Due Vite, il conduttore ha risposto: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo”. E così alla fine – non potendo avere l’originale – ha optato per una imitazione. C’è del genismo.

Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo. @latarma — Rosario Fiorello (@Fiorello) June 5, 2023

Viva Rai2 tornerà a novembre “al 99,9%”

Al di là di tutto, ci sarà una nuova edizione di Viva Rai2? A rispondere è stato Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello, ospite da Bruno Vespa a Porta A Porta. “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo, c’è sempre quella piccola variabile. Non settembre eh, ma novembre, poi faremo Sanremo anche quest’anno”.