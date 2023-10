Marco Mengoni pubblica La Dernière Chanson (Due Vite in francese)

A otto mesi dall’uscita di Due Vite, Marco Mengoni oggi ha rilasciato anche la versione francese del brano che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. La Dernière Chanson, questo è il titolo del pezzo, che probabilmente canterà nelle date del suo tour europeo che partirà da Barcellona il prossimo mercoledì 18 ottobre. Il brano lo conosciamo già molto bene e resta stupendo anche cantato in un’altra lingua.

Se Marco dovesse sfornare anche un album in francese pretendo un duetto con Elettra, c’è già un titolo pronto per il pezzo…



18 ottobre – Sant Jordi Club, Barcellona

21 ottobre – Forest National, Bruxelles

23 ottobre – AFAS Live, Amsterdam

25 ottobre – Zénith, Parigi

27 ottobre – Jahrhunderthalle, Francoforte

29 ottobre – Gasometer, Vienna

31 ottobre – Hallenstadion, Zurigo

2 novembre – Olympiahalle, Monaco di Baviera

EUROPEAN TOUR ❤️ Here we are 👉 https://t.co/Xr70yoMSnH

“Torno a Sanremo con una canzone che racconta molto di me in questo momento. Come descriverei questo pezzo? Priam di tutto è un brano al quale sono molto legato e per me significa molto. Un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere. Poi è anche una riflessione sul fatto di affrontare la vita, sapendo che ogni esperienza ci regalerà e ci lascerà qualcosa. Nulla è invano e tutto lascia il segno e serve in qualche maniera. Questa canzone però parla anche della relazione tra una mia parte e l’altra, tra il conscio e l’inconscio. Perché io lavoro molto sui miei pensieri e le mie emozioni con la mia psicologa e ho deciso di scrivere questa canzone in cui descrivo questa relazione”.