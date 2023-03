Marco Mengoni pubblica la cover di Let It Be con i Kingdom Choir

Marco Mengoni, Let It Be: il cantante vincitore di Sanremo pubblica la cover cantata con il Kingdom Choir.

Passano le settimane ma non si placa l’eco del successo di Marco Mengoni dopo il Festival di Sanremo 2023. Il cantautore di Ronciglione, autentico dominatore dell’ultima edizione della kermesse, ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi fan e ha pubblicato il 2 febbraio la versione in studio della cover di Let It Be dei Beatles, registrata con il Kingdom Choir. Un brano che arriva a sole ventiquattr’ore di distanza dalla pubblicazione su TikTok di un’anticipazione dello stesso brano da parte dell’artista che ha vinto il Festival.

Marco Mengoni pubblica Let It Be

Dopo il trionfale Sanremo, dominato dall’inizio alla fine con la sua splendida Due vite, Marco Mengoni si sta preparando in queste settimane non solo al suo ritorno all’Eurovision, ma anche ai prossimi concerti che lo vedranno protagonista nel corso della prossima estate, tra cui il live, attesissimo, al Circo Massimo, consacrazione di una carriera che negli ultimi dieci anni lo ha confermato come uno degli artisti italiani di maggior talento in assoluto.

Marco Mengoni

Nell’attesa di poter vivere queste nuove avventure, però, l’artista ha deciso di regalare nel frattempo ai suoi fan la versione in studio della cover con il Kingdom Choir con cui ha conquistato il premio dedicato alle cover nella serata dei duetti di questa edizione di Sanremo, una splendida versione, in chiave gospel, della mitica Let It Be dei Beatles.

Mengoni racconta la sua Let It Be

Portare sul palco dell’Ariston una cover di una canzone dei Fab Four poteva essere un rischio. Farlo riarrangiando il pezzo, un grande classico, in chiave gospel con un vero coro gospel come supporto poteva essere una scommessa azzardata. Invece, la sua versione della ballata scritta da Paul McCartney ha convinto pubblico e critica, portando a vincere anche il premio dedicato alla serata cover, a conferma di un talento straordinario per Mengoni.

Lo stesso cantautore, orgoglioso di questo successo, ha voluto presentare quindi così la sua cover per annunciare il lancio della versione studio: “Let It Be è un inno ad andare avanti, una canzone non canzone, è un brano che abbraccia il mondo, una sorta di preghiera, in quest’abbraccio collettivo ho scelto di duettare col coro. Avrei chiesto a Paul McCartney di cantare con me, ma credo che abbia altro da fare, però mi farebbe piacere che ascoltasse la mia versione“.

Di seguito l’audio della sua cover: