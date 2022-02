Marco Mengoni ospite della finale di Sanremo 2022: lo ha fatto intuire lo stesso artista tramite un post su Instagram.

Era nell’aria, nel pomeriggio del 4 febbraio è arrivata una conferma: Marco Mengoni sarà il super ospite del Festival di Sanremo 2022. La notizia, che aveva iniziato a circolare già dal mese di dicembre, è stata rilanciata dall’Ansa e dallo stesso cantautore di Ronciglione attraverso un post su Instagram. Sarà lui ad aver l’onore di chiudere questa edizione della kermesse, probabilmente presentando dal vivo i nuovi prani del suo progetto Materia.

Marco Mengoni alla finale di Sanremo 2022?

In realtà all’annuncio manca ancora l’ufficialità. Per il momento ha infatti lasciato trapelare la notizia l’entourage del cantante, che starebbe limando gli ultimi dettagli, e lo stesso artista, attraverso un post Instagram in compagnia del premio conquistato proprio al Festival ormai quasi dieci anni fa, nel 2013.

Marco Mengoni

Dopo aver trionfato a X Factor, il vero trampolino di lancio per la carriera dell’artista di Ronciglione è stato infatti proprio il Festival. Nel 2013 riuscì a imporsi con un brano ancora oggi amatissimo dal pubblico, L’essenziale, emblema di una carriera che lo ha visto toccare le vette più alte, collaborare con grandi star internazionali e conquistare anche un pubblico lontano da quello consueto della musica pop.

Di seguito il post che ha scatenato l’entusiasmo dei fan:

Sanremo 2022: il colpaccio di Amadeus

Per il direttore artistico Amadeus si tratta di un ennesimo grande colpo. Dopo aver conquistato il pubblico con Drusilla Foer, con Laura Pausini, con un’esibizione straordinaria di Cesare Cremonini, per la prima volta a Sanremo, il presentatore è riuscito a far tornare sul palco dell’Ariston anche un altro grandissimo nome della musica italiana. Non sappiamo se sarà il suo ultimo Festival, ma il conduttore sta facendo di tutto per rendere complesso il lavoro a un suo eventuale erede.