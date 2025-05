Marco Mengoni: Nuove Date Palazzetti in Italia – Biglietti!

Marco Mengoni annuncia un tour in autunno che includerà concerti in diverse arene italiane, prima delle esibizioni in Europa. Il primo appuntamento si svolgerà a Torino l’8 ottobre 2025, seguito da eventi a Pesaro, Firenze, Eboli e Roma.

Date dei concerti italiani:

8 ottobre 2025: Torino, Inalpi Arena

22 ottobre 2025: Pesaro, Vitrifrigo Arena

28 ottobre 2025: Firenze, Mandela Forum

2 novembre 2025: Eboli, Palasele

8 novembre 2025: Roma, Palazzo dello Sport

Inoltre, nel 2025, Mengoni terrà anche un tour negli stadi italiani, dal titolo "MARCO NEGLI STADI 2025".

Date degli stadi:

21 giugno 2025: Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil (Data zero)

26 giugno 2025: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (Sold out)

2 luglio 2025: Roma, Stadio Olimpico

5 e 6 luglio 2025: Bologna, Stadio Dall’Ara (5 luglio sold out)

9 luglio 2025: Torino, Stadio Olimpico

13 e 14 luglio 2025: Milano, Stadio San Siro (13 luglio sold out)

17 luglio 2025: Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025: Bari, Stadio San Nicola (Sold out)

23 e 24 luglio 2025: Messina, Stadio San Filippo (24 luglio sold out)

Per ulteriori aggiornamenti, Mengoni è attivo sui principali social media come Instagram, Twitter e Facebook.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it