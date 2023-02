Marco Mengoni, niente Due vite all’Eurovision? La confessione

Marco Mengoni non ha ancora confermato quale sarà la sua canzone all’Eurovision 2023: sarà Due vite o ci sorprenderà?

Sono passati ormai più di dieci giorni dalla vittoria del Festival di Sanremo 2023 da parte di Marco Mengoni. Sappiamo già che il cantautore di Ronciglione ci rappresenterà al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma il prossimo maggio a Liverpool, nel Regno Unito, in sostituzione dell’Ucraina, purtroppo ancora impegnata in un conflitto interminabile. Non sappiamo invece se la canzone che l’artista presenterà in gara sarà Due vite o meno. E per ora non lo sa nemmeno il diretto interessato, che ha confessato tutti i suoi dubbi in un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan.

Eurovision 2023: i dubbi di Mengoni

Subito dopo la vittoria di Sanremo, Marco a quanto pare non ha avuto alcun dubbio sull’accettare il ruolo di nostro rappresentante nella competizione continentale vinta due anni fa dai Måneskin. Non ha però confermato con quale canzone si presenterà in gara, e a quanto pare permangono ancora alcuni dubbi nella sua testa.

Marco Mengoni

Intervistato da Cattelan, ex conduttore di X Factor, il talent che lo ha lanciato, Mengoni ha infatti tenuto a sottolineare che non è obbligatorio partecipare con la stessa canzone che ha vinto Sanremo, confermando quindi, indirettamente, di essere tentato dall’idea di portare un altro brano. Questo il video in cui ha confessato questo suo dubbio:

@sorrisiburloniintivu Alessandro Cattelan ha chiesto a Marco Mengoni con quale canzone si presenterà a Eurovision Song Contest 2023 🎶 #mengoni #marcomangoni #cattelan #staseracecattelan #alessandrocattelan #rai #rai2 #esc2023 #eurovision #eurosong #eurovisionsongcontest #perte #foryou #neixte #neiperte #sanremo #sanremo2023 ♬ suono originale – Sorrisi burloni in tivù

Cosa canterà Marco Mengoni all’Eurovision?

La risposta potrà darcela solo lo stesso artista tra qualche giorno. Al di là delle battute nell’intervento con Cattelan, l’artista ha comunque dato la sensazione di voler portare Due vite nella gara europea, ma di non essere del tutto convinto che possa essere il brano più giusto.

E chissà che alla fine a vincere non possa essere una soluzione alternativa, magari optando per una versione di Due vite leggermente modificata, o in lingua inglese. Ancora pochi giorni e lo scopriremo una volta per tutte.