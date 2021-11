Marco Mengoni, Materia (Terra): la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantante di Ronciglione.

Marco Mengoni rompe gli indugi. Nel giorno dell’uscita del video ufficiale del nuovo singolo Cambia un uomo arriva anche la comunicazione dell’uscita di un nuovo attesissimo album. A due anni da Atlantico l’artista di Ronciglione torna sul mercato con Materia (Terra), per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Un disco che rappresenta per Marco non un semplice album, ma il primo passo di un percorso discografico più ampio che comprenderà ben tre album tra loro differenti ma complementari. Un progetto denominato Materia, che parte dalle sue radici, da Terra.

Marco Mengoni Materia (Terra)

Marco Mengoni: i dettagli di Materia (Terra)

Parte da Materia (Terra), il nuovo viaggio del cantautore di ronciglioni nella ricerca delle sonorità contemporanee. Il primo passo è rivolto alle sue radici, a ciò che lo ha reso la persona che è oggi. Un viaggio che inizia attraverso i suoi ricordi e ascolti, in cui il passato si fonde con il presente e si tuffa verso un futuro che deve essere positivo. Tra R&B e gospel, tra funk e pop, Marco si concede a ogni tipo di’ispirazione, accompagnato da tanti strumentisti di livello per un album davvero suonato.

L’album arriverà nei negozi e negli store digitali, oltre che in streaming, dal 3 dicembre. Alle 11 tracce della versione base se ne aggiungeranno due bonus nella versione CD con un packaging 100% plastic free, per sottolineare l’impegno di Mengoni per la difesa del nostro ambiente e la sostenibilità. Oltre alla versione in CD saranno disponibili sul mercato anche tre versioni vinile, una Gold Metallic, una Black 180gr e una Purple.

Di seguito il video ufficiale di Cambia un uomo:

La tracklist di Materia (Terra)

Sarà un viaggio di grande qualità quello di Marco Mengoni, che si è fatto accompagnare in questa nuova avventura da tantissimi producer importanti e da amici di grande talento. Conn lui all’interno dell’album ci sono infatti anche due ospiti d’onore, Madame e Gazzelle.

Di seguito la tracklist:

1 – Cambia un uomo

2 – Una canzone triste

3 – Il meno possibile (feat. Gazzelle)

4 – In due minuti

5 – Mi fiderò (feat. Madame)

6 – Ma stasera

7 – Appunto 1. 23/01/2021

8 – Proibito

9 – Appunto 2. 14/05/2021

10 – Luce

11 – Un fiore contro il diluvio

Bonus track:

12 – Il meno possibile

13 – Mi fiderò

Nella squadra di produttori figurano nomi come Mace, Venerus, Ceri, Taketo Gohara, Tino Piontek e altri ancora. Di seguito il post con la copertina: