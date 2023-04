Marco Mengoni, Materia (Prisma): uscita e tracklist

Marco Mengoni, Materia (Prisma): la data di uscita e la tracklist del terzo capitolo del progetto Materia dell’artista vincitore di Sanremo.

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2023. In attesa del grande evento mondiale che vedrà per protagonista anche il nostro Marco Mengoni, arrivano però novità importanti proprio da parte del cantautore di Ronciglione. Il cerchio si chiude. Dopo tre anni, è in arrivo il terzo e ultimo capitolo della trilogia Materia. S’intitola Materia (Prisma) e sarà disponibile nei negozi tra poche settimane. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’ultimo capitolo di una trilogia ambiziosa, tra i progetti più importanti della musica italiana negli ultimi anni.

Marco Mengoni: il nuovo album è Materia (Prisma)

Dopo aver regalato la sua anima soul e gospel, il suo pop ricco di venature profonde e spirituali, con Materia (Terra), e dopo averci fatto ballare e scatenare con la dance-pop di Materia (Pelle), Marco è pronto ad arrivare al prisma, che come l’essere umano ha la capacità di assorbire le esperienze, di filtrarle e restituirle per scomporle in una miriade di colori.

Marco Mengoni

La data di uscita per questo album, pubblicato da Epic Records Italy / Sony Music Italy, è il 26 maggio. Ancora poche settimane e potremo quindi ascoltare tutte le sfumature che Marco saprà offrirci con la sua musica, arrivando a un culmine di un progetto iniziato nel 2021 e in grado di accompagnarci per un triennio intero, portandolo anche alla vittoria di Sanremo e alla sua seconda partecipazione all’Eurovision.

Di seguito la copertina del nuovo album di Mengoni:

Marco Mengoni live 2023

Oltre ad essere protagonista a Liverpool per l’Eurovision, competizione a cui parteciperà con il brano Due vite che ha vinto il Festival, Marco si prepara a portare la sua musica dal vivo in giro per l’Europa, prima del Contest, e poi in Italia con una serie di concerti già annunciati.

Il cantautore di Ronciglione è atteso infatti a Bibione per la data zero, il 17 giugno. Proseguirà quindi il suo tour a Padova il 20 giugno, a Salerno il 24 giugno, a Bari il 28 giugno, a Bologna il 1° luglio, a Torino il 5 luglio, a Milano l’8 luglio e a Roma, per il gran finale al Circo Massimo, il 15 luglio.