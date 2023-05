Marco Mengoni: le prime prove all’Eurovision, video e recensione

Prima prova anche per Marco Mengoni, che mercoledì scorso è arrivato a Liverpool per prepararsi all’Eurovision Song Contest. Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 si è presentato sul palco dell’Eurovision con dei pantaloni in pelle e una canotta argentata, circondato da fumo e con una luna gigante sullo sfondo. Dal sito dell’Eurovision Song Contes è arrivata anche un’ottima recensione per la prima esibizione di Mengoni a Liverpool (alla quale hanno assistito solo pochi fortunatissimi).

Marco Mengoni, la recensione delle prove.

“Questa è una ballad classica e senza tempo, interpretata da Mengoni con anima e cuore. Il cantante ha messo tanta emozione nell’esecuzione. La canzone è un ottovolante emozionale, che ci porta tutti in un viaggio musicale dal pianissimo a batterie martellanti e viceversa. Mengoni è un maestro di luci e ombre vocali, e fa sembrare la sua performance senza sforzo. Anche in inglese le parole sono inguaribilmente romantiche. In termini di staging, è Marco in pantaloni di pelle e un vestito d’argento vivo, accompagnato da nuvole vorticose sui LED e dalla più grande luna che abbiamo visto da Blas Cantó nel 2021 per la Spagna. Brava Italia”.

Nonostante i bookmaker lo diano ai margini della top 10, secondo me Marco potrebbe sorprendere e arrivare anche sul podio. Incrociamo le dita.

