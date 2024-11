MARCO MENGONI: In arrivo il nuovo singolo ‘Mandare Tutto in Fumo’

Venerdì 29 novembre Marco Mengoni lancia il suo nuovo singolo, “Mandare tutto all’aria”. Il brano, caratterizzato da un forte messaggio di cambiamento, invita ad abbandonare i piani prestabiliti per riscrivere la propria storia e intraprendere strade alternative. Con un mix di malinconia e slancio verso nuovi orizzonti, la canzone rappresenta l’opportunità di cambiare prospettiva e trovare la forza per rimodellare il proprio percorso.

Il singolo, scritto da Mengoni in collaborazione con Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, si distingue per il suo stile cantautorale, arricchito da sonorità contemporanee. La produzione è connotata da dinamiche elevate, ispirate al French Touch, con bpm sostenuti e una cassa dritta che si combinano con una nota di malinconia in modo fluido. Gli arrangiamenti utilizzano sintetizzatori, drum machine e campionatori, creando un sound che fonde ritmo, armonia e melodia.

Edoardo D’Erme, già noto per la sua collaborazione con Mengoni, assume per la prima volta il ruolo di produttore per altri artisti, lavorando insieme a Giovanni Pallotti e Andrea Suriani per realizzare una traccia dal forte impatto sia emotivo che sonoro.

Inoltre, Marco Mengoni annuncia il “Marconi negli stadi 2025”, un tour che segna il suo ritorno sulla scena a due anni dal tour sold out del 2023, culminato con un grande concerto al Circo Massimo. Questo nuovo tour rappresenta un capitolo importante nella carriera del cantautore, che festeggia 15 anni di successi, riconoscimenti e un legame profondo con il pubblico italiano ed europeo, avendo collezionato 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live.

Il programma delle date include:

– 21 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro,

– 26 giugno 2025 a Napoli (già sold out),

– 2 luglio a Roma,

– 5 e 6 luglio a Bologna (il primo già sold out),

– 9 luglio a Torino,

– 13 e 14 luglio a Milano,

– 17 luglio a Padova,

– 20 luglio a Bari,

– 23 e 24 luglio a Messina (il secondo sold out).

Per ulteriori informazioni e biglietti, Mengoni è attivo sui social media.