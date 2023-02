Marco Mengoni fidanzato? “La mia generazione è fluida, io non contemplo paletti”

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Due Vite e per questo motivo il suo nome è tornato trend topic. Fra le interviste più cercate quelle in merito alla sua vita sentimentale.

Ma se vogliamo sapere se Marco Mengoni è fidanzato dobbiamo ascoltarci i suoi album e dedurre qualcosa, perché – come rivelato nel 2019 al Corriere della Sera – “La mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama“. Insomma, non ne vuole parlare proprio.

“La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi” – le sue parole a Sette – “Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Marco Mengoni, nel 2019 fidanzato con una celebrità

Sempre quello stesso anno, pochi mesi dopo, il settimanale Oggi aveva confermato la scelta di Marco Mengoni di proteggere la propria sfera sentimentale ma semplicemente perché la persona da lui amata era una persona del mondo dello spettacolo. “Marco Mengoni sta proteggendo il suo nuovo amore dai riflettori a causa della notorietà della persona in questione“. A distanza di quattro anni della sua vita sentimentale non sappiamo più niente.

Godiamoci Due Vite e facciamocela andare bene.