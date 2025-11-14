Marco Mengoni entusiasma Roma con un siparietto unico

Marco Mengoni si conferma, ancora una volta, non solo un grande artista, ma anche una persona dal senso dell’umorismo. Attualmente è in tour in Italia e ha recentemente tenuto un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, dove si è verificato un episodio sorprendente e divertente.

Durante l’esibizione, una suora ha catturato l’attenzione del pubblico mostrando un cartellone con scritto: “A San Siro mi cercavi il tesserino, ora non serve più. La suora è qui vicino… scendi solo un attimo?”. Questo gesto ha suscitato le risate dei presenti, portando Mengoni a scendere dal palco per avvicinarsi a lei.

Avvicinandosi, il cantante ha spiegato: “Per chi non ci fosse stato a San Siro, in un momento, mentre passavo, l’ho vista e ho chiesto se avesse un tesserino o se si fosse mascherata. Può succedere, no?”. Dopo questa divertente interazione, i due si sono scattati un selfie e si sono abbracciati, ricevendo anche un ringraziamento da parte della suora.

Il video dell’episodio, condiviso su TikTok attraverso la pagina “Livefromitalia”, ha già superato le 275mila visualizzazioni, attirando numerosi commenti entusiasti da parte degli utenti. Molti non hanno potuto fare a meno di sottolineare il carisma di Mengoni, definendolo “un di noi” e lodando sia la sua musica che la sua personalità. Non sono mancati nemmeno commenti sulla suora, ribadendo che non tutte le suore sono noiose e che, anzi, possono essere persone vivaci e divertenti.

