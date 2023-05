Marco Mengoni ed Elodie, Pazza musica: il significato del testo

Marco Mengoni ed Elodie insieme in Pazza musica: il significato del testo del tormentone estivo dell’inedita coppia.

La notizia era nell’aria ed è arrivata nel pomeriggio del 20 maggio: Marco Mengoni ed Elodie hanno unito le forze per la prima volta per quello che sarà, a tutti gli effetti, il loro tormentone estivo. S’intitola Pazza musica ed è il singolo inedito lanciato dai due artisti in vista della prossima estate. Un brano ambizioso e che, di fatto, anticipa l’arrivo del nuovo album dell’artista vincitore di Sanremo, terzo capitolo della trilogia Materia. Scopriamo insieme il significato del testo di questa nuova canzone.

Il tormentone di Mengoni ed Elodie è Pazza musica

Il nuovo brano dei due artisti, che si sono incrociati proprio sul palco dell’Ariston negli scorsi mesi, è in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il 26 maggio. Per i due è una prima volta assoluta: non avevano mai lavorato in studio insieme.

Marco Mengoni ed Elodie

Il singolo accompagna, tra l’altro, proprio l’uscita di Materia (Prisma), il terzo capitolo della trilogia che ha contrassegnato questa fase della carriera dell’artista di Ronciglione. Un brano che, con tutta probabilità, verrà inserito anche nella scaletta del suo prossimo tour negli stadi in partenza il 17 giugno, e che potrebbe essere magari cantato anche a sorpresa durante la serata magica che lo attende il 15 luglio al Circo Massimo di Roma.

Il significato di Pazza musica

Scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef), quattro degli autori più amati del pop italiano, e prodotto da E.D.D., Pazza musica è un inno alla libertà, un brano perfetto per accompagnarci durante le calde giornate estive che ci aspettano.

Il senso generale della canzone è che bisogna assaporare il piacere di lasciarsi andare. Bisogna avere il coraggio di abbandonare le preoccupazioni che tutti i giorni ci accompagnano, per godersi invece quello che la vita ha da offrirci nei suoi momenti migliori. “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché“, cantano i due artisti, pronti a incendiare del tutto l’estate italiana.

