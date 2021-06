A tre anni da ‘Muhammad Ali‘ Marco Mengoni è tornato con un nuovo singolo. Il vincitore di X Factor e Sanremo ha appena rilasciato Ma Stasera, un pezzo perfetto per l’estate e che ascolteremo tutta la stagione. Non solo la canzone, Marco ha anche annunciato il suo tour 2022: ‘Marco negli Stadi’ sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. La lotta per il tormentone estivo è sempre più affollata e agguerrita.

Marco Mengoni: ascolta Ma Stasera.

Il significato di ‘Ma Stasera’.

“Ma Stasera è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità. Un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo”.

Dove comprare i biglietti del tour?

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it/marconeglistadi