Marco Mengoni e Elodie: Pazza Musica è tutta da ballare

Marco Mengoni e Elodie oggi ci hanno regalato l’anteprima del video di Pazza Musica, il loro nuovo singolo che promette di farci ballare tutta l’estate.

Una preview audio di Pazza Musica era trapelata per errore anche un paio di giorni fa nel catalogo musicale di Instagram, ma è stata prontamente rimossa. Ora – la stessa preview – l’ha resa disponibile Marco Mengoni su TikTok mostrando anche un breve spezzone del video.

L’ambientazione, i look e le comparse mi hanno troppo ricordato il video di Can’t Hold Us Down di Christina Aguilera e chi siamo noi per non venerare questo omaggio pop? Elodie per l’occasione ha pure rispolverato la parrucca di Marcia di Lucia Ocone a Mai Dire.

CAN’T WAIT, ed è subito:

Ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa

E ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Poi ti ricordi quando ti senti da solo?

Ti ricordi quando non c’era nessuno?

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica..

Pazza musica, pazza musica, pazza musica..

Ecco il video anteprima:

@marcomengoniofficialPAZZA MUSICA Disponibile il 26.05.2023♬ Pazza Musica – Marco Mengoni & Elodie

Marco Mengoni reduce dal 4^ posto a Eurovision Song Contest

“La differenza dalla prima partecipazione all’Eurovision con L’Essenziale a quella di adesso con Due Vite? Oggi sono più grande, ho avuto l’opportunità di fare tantissima esperienza. So capire un palco come questo e l’importanza che ha. Quindi direi che di cose ne sono cambiate tante. Dieci anni fa ero molto giovane, inesperto, mi sono fatto prendere dall’emotività del momento, non mi sono goduto un istante. Ora mi godo più tutto in generale, mi sento anche più consapevole”.

Ha dichiarato a Vanity Fair.