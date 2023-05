Marco Mengoni dopo l’Eurovision 2023: i numeri del successo

Successo straordinario a livello mondiale per Marco Mengoni dopo l’Eurovision 2023: il cantante raccoglie numeri incredibili.

Sarà anche arrivato fuori dal podio, con un quarto podio che per certi versi grida vendetta, ma Marco Mengoni si sta prendendo la sua rivincita al di fuori del contesto dell’Eurovision 2023. La sua partecipazione alla kermesse europea è stata un vero successo. Lo dimostrano i dati raccolti prima e dopo il suo passaggio all’interno della manifestazione continentale. Il cantante non solo ha visto andare a ruba i biglietti per i suoi concerti europei, ma è riuscito anche a conquistare le prime posizioni in alcune classifiche importanti durante la settimana della competizione.

Marco Mengoni: numeri straordinario dopo l’Eurovision

Che il nostro artista si presentasse ai nastri di partenza, se non con i favori del pronostico, con uno dei brani più credibili del lotto delle 37 canzoni in gara, era evidente. D’altronde, sono anni che i pezzi arrivati da Sanremo si dimostrano di almeno una spanna superiori a quelli presentati dagli altri paesi. Stavolta però lo ha testimoniato anche il successo di pubblico e critica portato a casa dal cantautore di Ronciglione.

Marco Mengoni

Marco ha infatti conquistato il Marcel Bezençon Composer Award, il riconoscimento per la miglior composizione in gara (una sorta di premio della Critica). Ma il suo successo non si è fermato a questo. Durante finale, come riferito da All Music Italia, il suo profilo è stato infatti quello che sui social ha ottenuto il maggior engagement, e i biglietti per il suo tour europeo sono andati a ruba nelle prime 48 ore dopo l’uscita (20mila tagliandi volatilizzati). Numeri straordinari che dimostrano quanto Mengoni e la sua Due vite siano stati apprezzati.

Due vite al top in classifica

A rafforzare ancora la tesi di un successo straordinario, quasi senza precedenti, sono però altri due fattori che non possono essere sottovalutati. Due vite, a oltre tre mesi dall’uscita, è infatti rientrato nella settimana dell’Eurovision nella Top 200 Global di Spotify (alla posizione 193).

E non va decisamente peggio su un’altra piattaforma di streaming musicale, YouTube. Al momento Due Vite ha infatti superato i 60 milioni di views con il suo video ufficiale, e anche il video dell’esibizione di Mengoni dal palco di Liverpool sta andando a gonfie vele. In tre giorni ha superato i due milioni di views ed è rientrato nella top 5 della competizione insieme a quello di Loreen con Tattoo, di Käärijä con Cha Cha Cha, della sorprendente Blanka con Solo e dell’israeliana Noa Kirel con Unicorn.

Di seguito la clip della sua performance, per chi ancora se la fosse persa: