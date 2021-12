Marco Mengoni festeggia risultati di Materia (Terra): il nuovo album è il più venduto nei negozi per Natale.

Ritorno da record per Marco Mengoni. Il cantautore di Ronciglione, anche se non primo in classifica in Italia, può festeggiare per una serie di traguardi di altissimo livello. Il suo ultimo disco, Materia (Terra), primo capitolo di un progetto discografico più ampio, sta ottenendo numeri molto importanti, e non solo il streaming, con più di 50 milioni di asciolti, ma anche in formato fisico. Materia è infatti il disco più venduto nei negozi per Natale.

Marco Mengoni (ph credits Alvaro Beamud Cortes)

Marco Mengoni, Materia (Terra): record di vendite

Nessun album è stato venduto, in versione fisica, più dell’ultimo di Marco Mengoni in questo periodo natalizio. Lo dimostra anche la prima posizione nei Bestseller di Amazon, un primato conquistato in sole poche ore dall’uscita del disco.

Grande successo per il cantautore di Ronciglione, tornato a tre anni di distanza da Atlantico e pronto a riabbracciare tutti i suoi fan nel corso della prossima estate con due appuntamenti del tour Marco negli stadi. Due concerti imperdibili, previsti per il 19 giugno a San Siro e per il 22 giugno all’Olimpico di Roma.

Marco Mengoni nei teatri

Non solo gli stadi. Marco sarà protagonista a inizio 2022 anche di due appuntamenti importantissimi nei teatri italiani, e in particolare a Roma e Milano. Due occasioni utili per presentare il suo nuovo album in un ambiente più intimo, per poter approfondire le tematiche presenti in Materia, le ispirazioni che lo hanno portato a comporre uno degli album più apprezzati di questo finale di 2021.

L’appuntamento è per il 10 gennaio al Teatro Quirino – Vittorio Gassman di Roma, alle ore 18, e il 12 gennaio al Teatro Lirico – Giorgio Gaber di Mialno, alle ore 20.30. L’accesso a questi eventi esclusivi sarà possibile solo attraverso un pass rilasciato a coloro che dal 20 dicembre acquisteranno la copia fisica dell’album preso laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi e Largo Argentina a Roma e laFeltrinelli di piazza del Duomo e piazza Piemonte a Milano.