Marco Mengoni, Cambia un uomo: il nuovo singolo del cantante di Ronciglione dopo il successo di Ma stasera.

Da re dell’estate a prossimo principe dell’autunno e dell’inverno. Marco Mengoni non lascia, ma anzi rilancia, e dopo il successo di Ma stasera, uno dei brani che ci ha accompagnati negli ultimi quattro mesi, ha annunciato l’arrivo di un nuovo importante singolo. Un brano che potrebbe essere la nuova anticipazione di un prossimo album. La notizia è stata resa ufficiale da un post del cantante di Ronciglione sui social e ha scatenato l’entusiasmo di tutti i suoi fan.

Marco Mengoni

Marco Mengoni riparte da Cambia un uomo

Nuovo look, nuova musica, nuovo brano per il cantautore laziale, ex vincitore di X Factor. Reduce da un successo clamoroso grazie al singolo Ma stasera, Mengoni è pronto a rilanciarsi con Cambia un uomo. Una canzone che ha già conquistato tutti i suoi fan e amici come Francesca Michielin. Di seguito il post con la copertina del brano, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e in streaming dal 29 ottobre:

Marco Mengoni da piccolo: le foto diventano virali

Il 32enne cantante è diventato virale sui social negli ultimi giorni grazie a una foto che lo ritrae da bambino. Uno scatto che è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan, e che potrebbe anche preannunciare il suo nuovo progetto discografico. L’artista ha infatti scritto la caption “Ieri. Domani“, che per i suoi sostenitori potrebbe preannunciare l’arrivo di un Best Of. D’altronde, sono passati ormai oltre dieci anni dall’inizio della sua carriera, contornata da successi internazionali e anche da una vittoria a Sanremo. Che possa essere arrivato il momento di festeggiare ciò che è stato per proiettarsi al meglio su ciò che sarà?