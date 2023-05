Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest vince il Composer Award

Poco fa a Liverpool sono stati consegnati i Marcel Bezençon Awards, i premi artistici in memoria dell’ex direttore generale di EBU. I premi di stampa e commentatori sono andati entrambi a Looreen, la rappresentante della Svezia con la sua splendida Tattoo. Il terzo premio però l’ha vinto Marco Mengoni, che ha portato a casa il Composer Award cioè il riconoscimento di brano con la miglior musica (award che è stato votato dai compositori di tutti i pezzi in finale all’Eurovision Song Contest). E proprio il Composer Awards è stato vinto dall’Italia anche nel 2019 con Soldi di Mahmood.

“La differenza dalla prima partecipazione all’Eurovision con L’Essenziale a quella di adesso? Oggi sono più grande, ho avuto l’opportunità di fare tantissima esperienza. So capire un palco come questo, l’importanza che ha. Quindi direi che di cose ne sono cambiate tante. Dieci anni fa ero molto giovane, inesperto, mi sono fatto prendere dall’emotività del momento, non mi sono goduto un istante. Ora mi godo più tutto in generale, mi sento anche più consapevole.

Sento un’energia pazzesca, è la casa dei Beatles, uno dei gruppi chi mi ispira da sempre. I Beatles credo che abbiano influenzato anche chi non li ha mai ascoltati. – ha dichiarato Marco a Vanity Fair – Influenzano la musica da decenni.

Era molto difficile mettere in scena il senso di Due Vite sul palco, la relazione tra conscio e inconscio, tra sogno e verità. Credo, però, di essere riuscito a farlo, a trovare un equilibrio tra la vita reale e quella più profonda ed emotiva. Sono molto contento di avere qui con me una squadra che proviene da varie parti d’Europa. mi sento prontissimo ad affrontare quel palco e questa nuova avventura. Non vedo l’ora di portare il pezzo e rappresentare il mio paese”.