Marco Mazzoli risponde ai fan delusi che erano contrati alla partecipazione a L’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli è il vincitore in carica de L’Isola dei Famosi e anche questa settimana ha realizzato una diretta su Instagram per parlare con i fan.

Dopo aver svelato i segreti del reality show, lo speaker de Lo Zoo di 105 ha risposto ai fan delusi che erano contrari alla sua partecipazione.

Marco Mazzoli svela i segreti de L’Isola dei Famosi: “Ecco cosa ci davano da mangiare” https://t.co/hTH0Cr5jUc #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 24, 2023

“Da quando ho fatto L’Isola dei Famosi mi si sono aperte tante porte e prossimamente ci saranno tante novità” – ha esordito Marco Mazzoli – “Delle belle sorprese di cui si parlerà parecchio […] Mi dispiace sentirmi dire “mi hai deluso sei andato a fare cose che denigravi”. Io rispondo che non si può giudicare senza aver conosciuto. L’Isola dei Famosi la critico ancora, per esempio sul fatto che non ci sono sempre famosi e forse su questa cosa lavoreranno in futuro. Ma bisogna toccare qualcosa prima di giudicare”.

Marco Mazzoli ha poi ribadito che se alla fine ha accettato di partecipare è solo perché c’era anche il suo amico Paolo Noise.

“Non sarei mai partito senza Paolo. Erano un po’ di anni che ci chiedevano prima la partecipazione a Pechino Express che non si è potuta fare. Lo scorso anno L’Isola dei Famosi e ho detto di no. Quest’anno Paolo ha insistito tanto e io ho accettato. Convinto che nel caso in cui avessi pensato di uscire, mi avrebbero tirato fuori. Ho scoperto da contratto che non potevo uscire come mi pareva.

Il litigio con il capo degli autori