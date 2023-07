Marco Mazzoli, malore in radio: “Ho abbandonato la diretta, una roba brutta”

Subito dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi Marco Mazzoli è tornato subito al lavoro a Lo Zoo di 105. Martedì il conduttore radiofonico ha dovuto abbandonare la diretta perché ha avuto un malore. Ovviamente tutti si sono preoccupati e poche ore dopo Mazzoli ha spiegato quello che è successo.

“Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia. Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. – ha dichiarato Mazzoli nelle sue storie – Avevo una forte fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale. Mi sono preoccupato davvero tanto e per questo ho lasciato.

Però adesso voglio dire grazie a tutti voi. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Non voglio esagerare ma è la verità. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Non riuscivo neppure a stare in piedi”.