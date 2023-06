Marco Mazzoli indaga su un naufrago: “È stato con uomini, ora sta con una donna”

Nelle ultime settimane Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi ha intervistato alcuni suoi compagni naufraghi e ieri è toccato a Gian Maria Sainato. Il conduttore radiofonico ha cercato di indagare nel passato dell’influencer e gli ha chiesto della sua bisessualità. Gian Maria ha fatto capire di non essere proprio single e di aver messo in stand by una storia con una ragazza e poi ha anche aggiunto di non avere preferenze tra uomini e donne.

Marco Mazzoli e le confidenze di Gian Maria Sainato.

“Sì sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto. Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente per me sono uguali, dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti. – ha continuato Gian Maria – La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto. Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine. Anche la mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. […] Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà’. Però non ho mai fatto nulla per dei favori in cambio, altrimenti ce l’avrei fatta prima. – ha rivelato Sainato a Marco Mazzoli – Dieci anni prima di entrare a L’Isola. Con chi non andrei tra i naufraghi? Con Alessandra forse. Se per un milione ci andrei? Sì se la metti sul questo piano lo farei”.

Avrà anche una frequentazione in ballo, ma Gian Maria ha confessato ad Helena di avere un certo interesse per Cristina Scuccia: “Con lei ho passato molto tempo anche la notte davanti al fuoco. Mi piace e le ho detto che sono interessato. Mi ha risposto che è reciproco, ma che davanti alle telecamere non inizierà nessuna frequentazione“.