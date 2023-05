Marco Mazzoli di notte fa una confessione perfida sugli altri naufraghi

Doveva essere un personaggio anti trash, contro le liti, i pianti e i meccanismi classici dei reality e alla fine Marco Mazzoli ha dimostrato di essere il naufrago perfetto. Il conduttore dello Zoo di 105 si è commosso, ha litigato decine di volte, si è intromesso ed ha creato dinamiche, insomma, non si è mai risparmiato a L’Isola dei Famosi.

In queste settimane il naufrago non le ha mandate certo a dire ed ha affrontato molti dei suoi compagni, come quando ha dato del ‘vecchio, clown, squilibrato, pazzo, infame’ a Fabio Ricci dei Jalisse.

Nell’extended edition de L’Isola, si è visto Marco Mazzoli che durante un momento di confidenze notturne con Paolo Noise ha dichiarato che alcuni naufraghi sarebbero in Honduras solo per soldi e per sperare di diventare celebri: “Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? […] Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare“.

Paolo Noise si è subito giustificato: “Ma no io non sto troppo tempo con gli altri. Con Lo Cicero stiamo in mare, ma parliamo solo di pesci e pesca“.

Marco Mazzoli contro Fabio Ricci.

Nonostante siano passati giorni dalla sua furiosa lite con Fabio, Mazzoli è tornato ad attaccare il musicista. Il conduttore ha confidato a Corinne Clery: “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca. Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Dai è stato di un pesante assurdo. Mi nominasse, ma che ca**o me ne frega“.