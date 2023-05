Marco Mazzoli contro l’ultimo GF Vip: “È successo un caos, troppo trash”

Fin dal suo arrivo a Cayo Cochinos Marco Mazzoli ha subito chiarito di non amare le dinamiche forzate dei reality ed ha anche cercato di smascherare alcuni concorrenti che secondo lui esasperavano i loro atteggiamenti davanti alle telecamere. Ieri durante un momento di confidenze con Helena Prestes il conduttore radiofonico ha parlato della sua avversione per le ‘trashate’. Nel farlo Marco Mazzoli ha anche tirato in ballo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

“C’è stato il b0rdello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality.

Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò.

Per questo mi ero un po’ risentito con te. Perché ti avevo percepito come finta. Soprattutto perché prima che iniziasse il gioco hai detto ‘io sulla spiaggia cambierò totalmente’. E infatti sei cambiata e quando arrivavano le telecamere correvi a fare le scenate. Queste cose sono finte e non le sopporto. Adesso però ti vedo cambiata”.