Marco Masini: Perfetto Imperfetto

Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile “Perfetto imperfetto”, il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani. Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, brano che anticipa il progetto discografico.

“E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, racconta il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. Il brano ha un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico e descrive il momento in cui il sentimento si è trasformato e non si sente più innamorato.

“Perfetto Imperfetto” è il tredicesimo album in studio di Marco Masini e riflette un cambiamento importante sia dal punto di vista artistico che personale. L’album è il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali Marco Masini ha imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti.