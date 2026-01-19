14.2 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Musica

Marco Masini: Perfetto Imperfetto

Da stranotizie
Marco Masini: Perfetto Imperfetto

Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile “Perfetto imperfetto”, il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani. Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, brano che anticipa il progetto discografico.

“E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, racconta il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. Il brano ha un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico e descrive il momento in cui il sentimento si è trasformato e non si sente più innamorato.

“Perfetto Imperfetto” è il tredicesimo album in studio di Marco Masini e riflette un cambiamento importante sia dal punto di vista artistico che personale. L’album è il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali Marco Masini ha imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Le migliori destinazioni del mondo
Articolo successivo
Digital health in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.