Marco Masini, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Marco Masini, la scaletta dei concerti nei teatri: tutte le canzoni degli eventi del cantautore fiorentino.

Tutto pronto per la partenza del tour nei teatri di Marco Masini. Il grande cantautore fiorentino sarà protagonista di una serie di concerti molto importanti nei teatri italiani a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Live che permetteranno ancora una volta ai suoi fan di poter ascoltare i classici più amati del suo repertorio, oltre ad alcune perle meno conosciute di una discografia che lo rende uno degli artisti più amati degli ultimi trent’anni in Italia.

Marco Masini: il tour 2022

La partenza del tour è prevista per il 28 novembre in una location molto importante, il Politeama di Genova. L’antipasto di un giro di concerti che porterà l’artista fiorentino in quasi tutta Italia, con molte date divise tra nord e centro.

Marco Masini

Questo il resto del calendario dei live del cantautore di L’uomo volante, ex vincitore del Festival di Sanremo:

– 1° dicembre al Teatro Creberg di Bergamo

– 3 dicembre al Teatro Colosseo di Torino

– 4 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara

– 6 dicembre al Teatro Verdi di Firenze

– 7 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona

– 10 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

– 17 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno

– 19 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 20 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova

– 9 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma

La scaletta dei concerti di Marco Masini

Con un repertorio come il suo, Masini può teoricamente cambiare scaletta da concerto a concerto. In trent’anni e più di carriera, Marco ha scritto canzoni che hanno fatto la storia del nostro cantautorato, brani che gli hanno permesso di vincere Sanremo ma di farsi apprezzare anche da un pubblico vasto e multigenerazionale.

Leggi anche -> Missione nostalgia per Max Pezzali: ecco la scaletta dei prossimi concerti

In attesa di scoprire quale sarà la scaletta di questi concerti, diamo un’occhiata a quella presentata negli ultimi appuntamenti dal vivo:

– Generation

– Spostato di un secondo

– Che giorno è

– Il confronto

– Io ti volevo

– Disperato

– Perché lo fai

– Cenerentola innamorata

– Signor tenente

– L’uomo volante

– Le ragazze serie / Ti vorrei / Fuori di qui / Il niente / Malinconia

– Ci vorrebbe il mare

– Caro babbo

– Lasciaminonmilasciare

– A cosa pensi / Cuccioli / E ti amo / Principessa / La libertà / Raccontami di te

– Un piccolo Chopin

– T’innamorerai

– Vaffanculo

– Bella stronza

– Trent’anni