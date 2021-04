Marco Masini live in streaming per beneficenza: la data e i dettagli del concerto in acustico del cantautore dal Teatro della Pergola di Firenze.

Ti mancano le emozioni dei concerti di Marco Masini? Per il momento puoi tornare a riviverle almeno in streaming. Il cantautore fiorentino ha annunciato uno speciale appuntamento dal vivo a scopo benefico, per sostenere la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer del capoluogo toscano.

Concerto live streaming per Marco Masini

La data da segnare sul calendario è quella del 9 maggio. In attesa di poter tornare a vivere le emozioni della musica da vicino, l’artista ha scelto di regalare ai fan uno speciale appuntamento in streaming, davvero imperdibile.

Marco Masini

Scrive l’artista su Instagram: “È da più di un anno che siamo costretti a casa e questo periodo ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali che ci mancano… Questo periodo a molti ha portato via il lavoro, l’affetto, la vicinanza, la condivisione emotiva, ma non dimentichiamoci che ha tolto tanto anche ai bambini e agli adolescenti, che hanno bisogno di più attenzione, anche psicologica“.

Marco Masini: i biglietti per il concerto in streaming

Sarà il primo appuntamento dal vivo in streaming per il cantautore protagonista a Sanremo 2020 con Il confronto. Anticipa ancora l’artista fiorentino: “Sarà uno spettacolo intimo ed elegante… magari con qualche sorpresa!“. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del cantautore di L’uomo volante, www.marcomasini.it. Di seguito l’annuncio:

Nel frattempo il cantautore ha rinviato anche gli appuntamenti del suo tour teatrale, che inizieranno a settembre da Verona e termineranno nel gennaio 2022.