Gli ospiti che accompagneranno Marco Masini, in occasione del concerto del concerto che si terrà all’Arena di Verona.

Il 30 settembre, all’aArena di Verona, si terrà il concerto di Marco Masini. In questa occasione, il cantautore festeggia trent’anni di carriera e lo fa accompagnato da tanti amici ce fanno parte del panorama musicale. A supportare l’evento, ci saranno anche Radio Italia solomusicaitaliana, che fungerà anche da radio ufficiale sia del concerto che del tour ElettroAcustico 2021.

Marco Masini

Marco Masini festeggia 30 anni di carriera all’Arena di Verona

Un concerto all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera: questo è l’evento organizzato da Marco Masini per celebrare questo importante traguardo del suo percorso artistico. Ad accompagnarlo in questa serata di festeggiamenti, ci saranno molti colleghi e amici dell’ambito musicale. Tra questi possiamo annoverare Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Giusy Ferreri, Arisa e molti altri. L’annuncio dell’artista su Instagram:

I biglietti potranno essere acquistati presso TicketOne, sia nelle biglietterie fisiche che tramite il sito web, nonché in tutti i punti vendita autorizzati.

ElettroAcustico 2021: le date del tour

Di seguito, vi elenchiamo le date dell’ElettroAcustico 2021 tour, che vedrà il cantautore girare per diverse città d’Italia, insieme a Massimiliano Agati alle percussioni, Cesare Chiodo alla chitarra e Lapo Consortni alla chitarra acustica.