Marco Masini a Palermo

Marco Masini prosegue il suo viaggio dal vivo in un anno di anniversari importanti, tra cui l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Il suo tour “Ci vorrebbe ancora il mare” toccherà varie città, tra cui Palermo, dove si esibirà il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi.

Marco Masini afferma: “Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale”. Il cantautore porterà sul palcoscenico brani classici della musica italiana e alcuni estratti dal suo ultimo progetto discografico “10 amori”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Le date del tour di Marco Masini includono il 30 novembre a Palermo, il 2 dicembre a Napoli e il 5 dicembre a Torino. La possibile scaletta del concerto di Palermo include brani come “Allora ciao”, “Leggero”, “Spostato di un secondo”, “Il confronto”, “Io ti volevo” e molti altri. Tuttavia, l’ordine delle canzoni potrebbe variare a causa della possibile incursione di ospiti dell’ultima ora.