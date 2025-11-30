6.4 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Musica

Marco Masini a Palermo

Da stranotizie
Marco Masini a Palermo

Marco Masini prosegue il suo viaggio dal vivo in un anno di anniversari importanti, tra cui l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Il suo tour “Ci vorrebbe ancora il mare” toccherà varie città, tra cui Palermo, dove si esibirà il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi.

Marco Masini afferma: “Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale”. Il cantautore porterà sul palcoscenico brani classici della musica italiana e alcuni estratti dal suo ultimo progetto discografico “10 amori”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Le date del tour di Marco Masini includono il 30 novembre a Palermo, il 2 dicembre a Napoli e il 5 dicembre a Torino. La possibile scaletta del concerto di Palermo include brani come “Allora ciao”, “Leggero”, “Spostato di un secondo”, “Il confronto”, “Io ti volevo” e molti altri. Tuttavia, l’ordine delle canzoni potrebbe variare a causa della possibile incursione di ospiti dell’ultima ora.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Femminicidio in Italia
Articolo successivo
Natale a Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.