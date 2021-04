Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Valentina Persia ha attaccato duramente Fariba Tehrani. Come se non bastasse Paul Gascoigne ha fatto un gesto davvero poco carino nei confronti della collega. Non solo a Giulia Salemi, ma anche a Marco Maddaloni non sono piaciuti i comportamenti dei naufraghi. Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2019 in collegamento con RTL102.5 News ha dichiarato che quella che ha visto lunedì scorso nel reality di Ilary Blasi è “maleducazione che non è tollerabile“.

“Non tollero quello che è accaduto nell’ultima puntata. Ho visto maleducazione, inutile negarlo. Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto?! E Ubaldo? Potrebbe vincere lui questa edizione dell’isola dei famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma”.

Sono d’accordo con Marco Maddaloni, Fariba sarà anche petulante (e chi di loro non lo è?), ma certi attacchi sono stati davvero sgradevoli.

Fariba ha preso la sua posizione. Gilles e Valentina la loro. 🔥🔥🔥 #Isola https://t.co/FlZ3eWFTBT — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 14, 2021

Marco Maddaloni e il suo rapporto con Fariba.

Il judoka è stato una settimana in compagnia di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo e in una serie di storie ha raccontato del suo rapporto con la madre della Salemi.

“Sull’Isola anche nei miei confronti lei era diventata un po’ pesantuccia, però comunque io sono abituato ad avere a che fare con persone più grandi. Fariba per quanto si porti bene i suoi anni potrebbe essere una mamma, quindi cercavo di capire i suoi comportamenti. Giulia sta lasciando sua madre libera in questo percorso, ma se servono i Prelemi ci sono sempre. Pronti a difendere anche Fariba”.

Giunge in soccorso di Ubaldo e di Fariba.. Marcoooo Maddaloni🤩!! #Isola 🏝 pic.twitter.com/RY8ddZ3cBd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 15, 2021