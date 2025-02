Marco Liorni troppo moscio per Ora o Mai Più? Lui replica: “So che mi chiamano Padre Liorni”

Marco Liorni, conduttore di “Ora O Mai Più”, è stato criticato per il suo approccio troppo politicamente corretto e soporifero. Molti sui social lo definiscono “Padre Liorni”, ma lui stesso non si considera tale, invitando a uscire dall’ipocrisia. Liorni distingue tra bontà e stupidità, affermando che la degenerazione culturale di una minoranza non deve influenzare il rispetto per gli altri e il dialogo costruttivo, che sono pilastri della civiltà.

Sottolinea che il suo compito è servire il programma e non forzare i partecipanti a seguire il suo stile. Riconosce che c’è una verità “dietro le quinte” e che le interazioni in onda possono risultare incomprensibili senza il contesto necessario. Liorni afferma che i concorrenti hanno già accettato il loro destino dopo un periodo di assenza dai riflettori. Alcuni hanno trovato nuove strade: chi partecipa a reality, chi insegna musica o suona in locali.

Particolare attenzione viene posta su Loredana Errore, che ha tratto benefici significativi dal programma grazie al supporto del suo coach, Marco Masini. Liorni conclude osservando che le opportunità che derivano dall’emergere tra i progetti sono cruciali per i concorrenti. Con Amadeus e Carlo Conti impegnati in altri progetti, si ipotizza che un “Ora O Mai Più” condotto da Simona Ventura sarebbe stato molto interessante.