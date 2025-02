Marco Liorni: il tormentato passato da ultrà e i calci ricevuti

Marco Liorni, noto conduttore della televisione italiana e attuale volto di “Ora o mai più”, ha rivelato aspetti inediti della sua vita in un’intervista a Leggo. Ha parlato del suo passato da ultrà della Roma, descrivendo esperienze intense e traumatiche che l’hanno segnato, come un’invasione di campo e scontri tra tifoserie, sottolineando che il suo spirito ultrà era legato a un forte senso di appartenenza, non alla violenza.

Ha anche condiviso la sua lotta contro l’ansia e lo stress, riconducendo alcune paure a dinamiche familiari, in particolare alla severità di suo padre, orfano di guerra. Liorni ha trovato sollievo attraverso l’EMDR, una tecnica terapeutica che lo ha aiutato a comprendere e affrontare traumi familiari trasmessi.

Riguardo a un episodio di Capodanno in cui è stato coinvolto in un fuori onda, ha chiarito che non era a conoscenza delle parole di Angelo dei Ricchi e Poveri, avvenuta senza il suo consenso.

Nella sua carriera, Liorni ha evidenziato come il programma “Ora o mai più” stia offrendo nuove opportunità agli artisti in cerca di riscatto. Parlando della sua vita privata, ha affermato l’importanza della comunicazione con la moglie e l’attenzione necessaria nell’essere genitore di tre figli, suggerendo che piccole domande possono rafforzare il legame familiare. Infine, Liorni ha espresso il desiderio di condurre il Festival di Sanremo, pur riconoscendo che per ora si concentra sul suo attuale lavoro, lasciando aperta la porta a futuri sogni professionali.