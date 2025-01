Marco Liorni: Denuncia al Responsabile del Video Modificato

Negli ultimi giorni, Marco Liorni è stato coinvolto in una polemica a causa di un video deepfake apparso su Instagram e TikTok. Il conduttore, famoso per il programma “L’Anno Che Verrà”, è stato ritratto in un filmato manipolato in cui sembrava insultare e bestemmiare durante la serata di Capodanno su Rai 1. Questo video si è rivelato falso, creato attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Marco Liorni ha immediatamente reagito, chiarendo la falsità del contenuto e richiedendo la rimozione delle clip. Ha sollecitato l’autore del video a eliminarlo, avvertendo che potrebbero seguirne azioni legali. Liorni ha commentato: “Sta girando un video falso creato con l’A.I., in cui dico parolacce e bestemmio, facendo credere che sia un estratto della notte di Capodanno su Rai Uno”. Il video era così ben realizzato da ingannare alcuni utenti, portando Liorni a riflettere sull’abilità della tecnologia di generare contenuti fake che sembrano reali.

L’origine del deepfake è riconducibile ad un episodio avvenuto durante la trasmissione di Capodanno, quando Liorni dovette scusarsi con il pubblico per alcune offese fatte da un ospite. Un frammento del suo discorso è stato manipolato per creare il video ingannevole. In diretta, Liorni aveva detto: “Dobbiamo farvi a tutti delle scuse per delle cose che sono sfuggite”.

Quest’episodio ha spinto Marco Liorni a riflettere pubblicamente sull’impatto delle tecnologie di manipolazione digitale. Nonostante la rimozione rapida dei video dopo la denuncia, Liorni ha considerato la possibilità di prendere misure legali per proteggere la sua immagine.

La vicenda sottolinea il rischio della diffusione di contenuti falsi generati dall’intelligenza artificiale e solleva interrogativi su come evitare che tali strumenti vengano usati per danneggiare la reputazione delle persone. Con fermezza e trasparenza, Marco Liorni ha trasformato una situazione negativa in un’occasione di riflessione collettiva sull’uso etico della tecnologia.