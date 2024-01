Marco, Giuseppe, Anita e Massimiliano: strano momento di raccoglimento

Domenica notte al Grande Fratello durante i festeggiamenti per il nuovo anno c’è stato un singolare momento di raccoglimento in giardino. Alcuni gieffini si sono riuniti per quella che pare sia stata una sorta di preghiera. Giuseppe Garibaldi era da solo in giardino con le mani giunte e lo sguardo fisso al cielo mentre in sottofondo suonava Bad Romance di Lady Gaga (in effetti anche io sono andato in estasi più volte con questo divino capolavoro pop). Il bidello è stato raggiunto da Massimiliano Varrese, che gli si è affiancato, si è fatto il segno della croce ed ha chiuso gli occhi. Pochi istanti dopo sono arrivati anche Marco Maddaloni e Anita Olivieri, e lei ha detto: “Sì, lo voglio fare anche io!”.

Marco, Massimiliano, Anita e Giuseppe: tra segni della croce e applausi.

Il campione di judo un po’ perplesso ha chiesto a Varrese: “Mi spiegate che stiamo facendo?“. Massimiliano ha subito risposto, “Si prega” e Garibaldi ha aggiunto “Si ringrazia Dio per…“. Il gieffino non ha nemmeno finito la frase che Anita l’ha preso per mano. I quattro sono rimasti in silenzio con la testa rivolta al cielo fino alla fine di Bad Romance e quando la Germanotta ha chiuso il pezzo con l’iconico ‘Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la Want your bad romance‘, Marco, Massimiliano e Giuseppe hanno fatto nuovamente il segno della croce seguito da un applauso , al quale si è unita anche Anita.

Ma questo momento di raccoglimento in salsa pop non è un caso isolato, Massimiliano e Giuseppe la mattina del 31 dicembre hanno ricordato a tutti di essere molto credenti. I due gieffini si sono abbracciati in cucina e l’attore ha detto: “Noi due siamo tanto credenti, confidiamo in Dio che tutto poi verrà rimesso in ordine“.

In ogni caso ho trovato meno offensiva la parodia del battesimo firmata dall’altissima esponente della Performance Art che è Anita, piuttosto che queste scenette tra preghiere in giardino con tanto di applausi e speranze che un Dio si possa interessare a rimettere in ordine ciò che avviene nella casa in cui viene registrato un PROGRAMMA TELEVISIVO con concorrenti ben pagati. Se un Dio esiste sono convinto che avrà ben altro da controllare e rimettere in ordine.

Il problema è Anita che non crede, ma che prende in giro e offende la religione c E Massimiliano che crede in Dio e lo invoca come “GIUSTIZIA DIVINA”in modo che Beatrice venga punita per i suoi “peccati” Questa non è fede. Che messaggio orrendo.#grandefratello #varresefuori pic.twitter.com/Lmth0LqLTd — Cristiana (@Cristia44732265) December 31, 2023