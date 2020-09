Marco Fantini e Beatrice Valli ieri si sono svegliati con una bruttissima sorpresa. Una volta arrivato nel suo ufficio il modello si è accorto di essere stato derubato, i ladri si sono portati via tutto, dai computer a tutti i vestiti che aveva pensato di indossare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L’ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi ai follower ha scherzato dicendo che avrebbe sfilato in mutande.

“Ragazzi scusate l’assenza ma è successa una cosa spiacevole. Ci siamo svegliati nel peggiore dei modi. Hanno rubato, sono venuti a rubare nel nostro ufficio. Ci hanno rubato tutti gli abiti e gli oggetti, vestiti, computer e altro ancora. Ringrazio la Polizia, sono riusciti a trovare impronte e dai video di sorveglianza anche i volti. Spero che in giornata trovino i responsabili. Non vi auguro quello che abbiamo passato noi. Nessuno si è fatto male o si è ferito, i bambini stanno molto bene, ma non è una cosa che fa piacere. Le forze dell’ordine faranno il loro lavoro. […] Adesso cosa accadrà? Mi sa che ora dovrò sfilare in mutande”.

Per fortuna (o purtroppo) Marco Fantini non ha calcato il tappeto rosso in intimo…

Per chi invece vuol vedere Marco Fantini in mutande…