Marco Duradoni, imprenditore italiano tra sogni e successi

Marco Duradoni è stato una figura straordinaria, libera e anticonformista. La sua intelligenza e simpatia lo hanno reso un imprenditore di successo, ma anche un personaggio carismatico capace di lasciare un segno nella vita di molti. Ieri, alla cerimonia funebre, amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando l’eccezionalità della sua vita.

Originario di Narnali, Duradoni iniziò la carriera come bancario. La sua visione pionieristica lo portò a ideare la produzione di videocassette in un periodo in cui in Italia non esistevano nemmeno i lettori VHS. Con l’appoggio di Arnolfo Biagioli, avviò con successo una delle prime imprese di settore, acquisendo i diritti da Cecchi Gori, che gli permise di distribuire film. Sfruttando l’interesse delle comunità italiane all’estero, conquistò un mercato emergente. Quando il settore delle videocassette si saturò, si specializzò in film d’autore, realizzando un catalogo ricco grazie alla sua abilità nelle trattative.

Duradoni colse anche il potenziale dei DVD e divenne socio e vicepresidente della Home Video di Cecchi Gori. Nonostante le pressioni per trasferire la sede a Firenze, trovò una soluzione a Capalle, mantenendo così il legame con Prato. In seguito, gestì Canale 10 e partecipò a trattative per Telemontecarlo, dove incontrò Berlusconi, con il quale ebbe scambi di opinioni coloriti.

Politicamente attivo, fu consigliere comunale con la Democrazia Cristiana, fondando anche un gruppo chiamato “I garibaldini” per combattere ciò che considerava il “sistema” tra Pci, Curia e massoneria. Duradoni, sempre diretto, si contraddistinse per la sua schiettezza, partecipando anche a conflitti con altri politici.

Amato da molti, tra cui Roberto Benigni, Duradoni ha avuto un impatto duraturo sulle persone che ha incontrato, aiutando numerosi talenti a emergere. Negli ultimi tempi, ha affrontato problemi di salute con umorismo, mantenendo la sua essenza vivace fino alla fine. Marco Duradoni rimarrà nella memoria come un grande imprenditore e un uomo straordinario.