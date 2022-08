Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato l’annuncio, parte lunedì prossimo alle 20,40 su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’, una striscia quotidiana di dieci minuti che vede alla conduzione l’ex direttore dell”Espresso’, Marco Damilano. Un “progetto che io ho ereditato e che prende il via in un momento così caldo che quando era stato concepito non si immaginava potesse esserci”, dice il direttore dell’Approfondimento Rai, Antonio Di Bella, riferendosi alla campagna elettorale in corso in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Una campagna elettorale che “sarà il cuore del racconto del programma nelle prossime settimane – precisa Damilano – ma che affronteremo cercando una chiave diversa dal puro scontro tra i partiti per la ricerca del voto, perché insieme ai partiti che legittimamente cercano il voto, c’è il Paese con gli elettori ma anche con i non elettori, ossia coloro che pur essendo interessati alla politica, sono disaffezionati e scelgono di non andare a votare in quanto non si sentono rappresentati. E questo è tema da servizio pubblico che deve dare conto di tutta la società italiana”.

‘Il cavallo e la torre’ sarà una striscia di dieci minuti, in onda da settembre a giugno 2023 da uno studio approntato in Viale Mazzini che ha sullo sfondo una vetrata dalla quale si vedrà il celebre cavallo di Francesco Messina, simbolo della Rai. “Un grande onore per me, visto che credo sia la prima volta che la Rai trasmette un programma da viale Mazzini fortemente caratterizzato dal marchio del cavallo – dice Damilano – e mi avvicino a questo impegno con grande responsabilità”. In realtà, spiegano in Rai, lo studio esisteva già ed era stato utilizzato durante il lockdown. Per la striscia di Damilano è stato riallestito ad hoc.

In studio potrà esserci un ospite (nessuna anticipazione sui nomi “perché non vogliamo guastare la sorpresa al pubblico”, osserva il conduttore) noto o meno noto, del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura, dell’economia o della società. “Ma non tutte le sere – precisa il conduttore – lo avremo quando ci sarà da approfondire un fatto del giorno, ma il format del programma prevede che ci possa essere un’intervista, il racconto del Paese su vari fatti, ma anche reportage. Per questo avremo una squadra di colleghi che andranno sul campo. La sfida è fare queste cose in tempo breve, ma questo genere di programmi ha dei padri nobili che solo a nominarli vengono i brividi: Enzo Biagi con ‘Il Fatto’ e Andrea Barbato con ‘La cartolina’. E proprio Barbato nell’ultima puntata della ‘Cartolina’ diceva che il giornalismo deve rappresentare i fatti, ma che i fatti senza spiegazione sono inerti. L’oggettività non esiste ma esiste l’onesta nell’interpretazione dei fatti. Io ho sempre presente la lezione di Barbato”.

Il programma parte dopo le polemiche sulla par condicio e dopo la delibera dell’Agcom di ieri: “Rispetteremo in maniera esemplare la par condicio – avverte Damilano – c’è una legge che va rispettata e da questo punto di vista una trasmissione nuova che inizia con delle regole nuove è una sfida nella sfida. Come stare dentro un limite in maniera innovativa. Inoltre – aggiunge il conduttore – credo che se si lavora nel servizio pubblico, la par condicio prima di essere una legge è uno spirito. Certo – aggiunge – è una legge che è stata fatta nei lontani anni ’90 quando c’era un far west assoluto. Adesso molto è cambiato con i social, ma le leggi vanno rispettate – chiosa – sono parte dello spirito della democrazia”.