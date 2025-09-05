Marco Cavallo e la lotta per la salute mentale in Italia

Un’iniziativa ha portato alla luce le condizioni di vita nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia. Questa azione è rappresentata da Marco Cavallo, un cavallo di legno azzurro simbolo della lotta per i diritti e la salute mentale, che ha già denunciato l’inumanità degli ospedali psichiatrici. Recentemente, Marco ha avviato un nuovo viaggio per chiedere la chiusura dei Cpr, simili ai vecchi manicomi.

L’iniziativa coincide con una sentenza della Cassazione che critica le norme del governo relative al trattenimento dei migranti. La sentenza precisa che, in caso di mancata convalida del trattenimento, il richiedente asilo deve essere immediatamente liberato, piuttosto che rimanere in un Cpr fino a 48 ore, come previsto dalla normativa.

Il percorso di Marco Cavallo è iniziato nel 1973 con un corteo simbolico a Trieste, segnando un momento cruciale nella lotta contro l’internamento psichiatrico e contribuendo alla chiusura dei manicomi. L’iniziativa di oggi è promossa dal Forum salute mentale, insieme a una rete di associazioni e organizzazioni che denunciano l’ingiustizia sociale rappresentata dai Cpr. Questi centri sono identificati come luoghi di detenzione per persone senza colpe, spesso ignoranti delle motivazioni del loro trattenimento.

Inoltre, si segnala un uso improprio degli psicofarmaci nei Cpr, dove questi medicinali vengono utilizzati non per curare, ma per controllare e sedare i detenuti. Le condizioni igieniche e sanitarie all’interno dei centri sono preoccupanti e hanno un impatto negativo sulla salute mentale dei trattenuti, con un aumento dei casi di disagio psicologico. Molte persone con problemi di salute mentale vengono costrette a entrare nei Cpr, contravvenendo a normative vigenti.