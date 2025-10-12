Marco Cavallo a Mogliano: salute mentale e inclusione sociale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Mogliano Veneto ospita in Piazza Caduti Marco Cavallo, il grande cavallo azzurro che simboleggia la chiusura dei manicomi e la rivoluzione culturale promossa da Franco Basaglia. L’iniziativa, chiamata “Cavalcando Marco Cavallo”, invita la comunità a riflettere su salute mentale, libertà e dignità delle persone. Dopo la sua esposizione al Parco Cultura Caregaro Negrin, la scultura torna in città per rinnovare il messaggio di inclusione e valorizzare l’arte come strumento di liberazione.

Marco Cavallo è nato nel manicomio di Trieste, frutto di un laboratorio teatrale ideato da Franco Basaglia e dallo scrittore Giuliano Scabia, coinvolgendo pazienti e professionisti. L’idea si ispirava a un cavallo reale usato per trasportare biancheria, minacciato di abbattimento. La richiesta dei pazienti di salvarlo è diventata una potente metafora di liberazione.

Realizzato in legno e cartapesta, alto oltre tre metri e dipinto di azzurro, Marco Cavallo è progettato per contenere i sogni dei ricoverati. Simile a un “cavallo di Troia” al contrario, rappresenta non la guerra, ma la libertà. Quando fu completato, per farlo uscire dal manicomio fu necessario abbattere muri, segnando una rottura con l’isolamento. Da allora, il cavallo ha girato per piazze italiane come simbolo di libertà e diritti civili, legato alla riforma psichiatrica.

Portare Marco Cavallo in piazza è un’occasione di riflessione per superare pregiudizi e sensibilizzare le istituzioni su come ogni persona possa ricevere il supporto necessario per una vita piena. Durante l’evento, la piazza ha accolto diversi gruppi, tra cui alunni di scuole e associazioni impegnate nel campo della disabilità e della salute mentale. Il cavallo rimarrà esposto fino al prossimo weekend, continuando a diffondere il suo messaggio di libertà e inclusione.