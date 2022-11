Marco Castoldi torna a X Factor quest’anno: “Clamoroso ritorno”

Nonostante la giuria rinnovata e il ritorno di Fedez, la nuova stagione di X Factor non sta facendo faville. Questa settimana però pare ci sia un comeback che potrebbe portare un po’ di visibilità allo show di Sky. Secondo Dagospia Marco Castoldi dovrebbe tornare ‘a casa’ dopo diversi anni di assenza. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Morgan potrebbe essere ospite speciale della seconda puntata live del programma musicale.

“Il rumor gira ormai da qualche giorno tra i soliti “addetti ai livori” del circo televisivo, ma se fosse confermato sarebbe abbastanza clamoroso: Marco Castoldi, in arte Morgan, si prepara a fare il suo rientro, in pompa magna, a X Factor! Non come giudice, ruolo che ha ricoperto in 7 edizioni vincendo per 5 volte (“sono il giudice più vincente della storia di X Factor”, ci tiene sempre a ribadire con un orgoglio manco troppo poco nascosto), bensì come ospite speciale della puntata di giovedì 3 novembre.

Il tema del secondo live del resto può fornire lo spunto perfetto: la musica della generazione MTV. Quale miglior ospite ci potrebbe essere di Morgan, che quell’epoca l’ha vissuta al massimo, da protagonista con i Bluvertigo?

Per lo show di Sky e la produzione Fremantle sarebbe un colpaccio: Morgan, oltre a essere un personaggio che fa sempre parlare di sé, manca dal programma da 8 anni. In questo periodo, ha lanciato frecciate e accuse in più di un’occasione, e dopo una porta sbattuta sonoramente in faccia – da chi a chi resta da capire – ci torna ora dal portone principale.

Se fosse confermata la notizia, Morgan ripeterà sul palco di X Factor le stesse parole, o la commozione e la nostalgia avranno la meglio? E come reagiranno i giudici di quest’anno? Ah, saperlo…

Di sicuro Fedez lo ha chiamato in causa giusto una settimana fa, in conferenza stampa: “Morgan è stata la persona che mi ha insegnato a fare tv, il primo anno mi diceva: quanto prendi per fare il giudice? Per arrivare al mio cachet devi aggiungere al tuo uno zero”. E poi ha chiosato: “Alla fine dell’ultima puntata gli dissi: Ti ricordi quello zero? Ora è mio”.