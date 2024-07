Marco Castoldi denuncia Lucarelli, lei replica: “Disperato, sono falsità”

Dopo i suoi avvocati stamani è intervenuto anche Marco Castoldi in merito ai fatti che riguardano Angelica Schiatti e che sono stati riportati alla luce da Selvaggia Lucarelli con un articolo su Il Fatto Quotidiano. Morgan ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede una strada e sopra lo scatto ha scritto di aver denunciato Selvaggia per incitazione all’odio.

“Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono. lo non sono incriminato di revenge p**n ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata’”.

Marco Castoldi denuncia Selvaggia Lucarelli: la replica della scrittrice.

Selvaggia poche ore dopo l’annuncio di Morgan ha risposto dicendo che negli anni il musicista ha dichiarato più volte di averla denunciata, ma che a lei non è mai arrivato nulla. Secondo la Lucarelli Marco Castoldi direbbe queste falsità per poi essere ripreso dai giornali: “Comunque sono anni che questo disperato annuncia di avermi denunciato perché i giornali riprendano le sue balle. Ovviamente mai arrivata alcuna denuncia, lo fa perché i giornali facciano da megafono“.

Non solo Selvaggia, sulla storia di Morgan è intervenuta anche la sua ex Angelica Schiatti, con una dichiarazione allarmante. Secondo la cantante la foto pubblicata dall’artista su Instagram, quella in cui ha annunciato la denuncia per la Lucarelli, sarebbe stata scattata vicino casa sua: “Questa nella foto è la via di casa mia. Precisamente a 200 metri da casa mia. Dove ovviamente non posso tornare perché ho paura“.

Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli pic.twitter.com/3KMasYd9RO — Trash Italiano (@trash_italiano) July 12, 2024

Angelica ha anche ringraziato chi le ha dimostrato supporto: “Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”.