Marco Cartasegna: ‘Maria De Filippi mi trova antipatico’

Marco Cartasegna, protagonista di Uomini e Donne, ha vissuto un percorso complesso. In passato, ha avuto scontri nel programma con Luca Onestini per l’interesse di Soleil Sorge, la quale ha poi scelto Luca. Marco, dopo la trasmissione, ha avuto una breve relazione con Federica Benincà, per poi finire con Soleil.

A differenza di molti ex concorrenti, Cartasegna ha deciso di non intraprendere carriere nel mondo del reality o del social media, ma ha seguito la sua passione per la politica e l’attualità. Ha avviato un blog e, ogni martedì, è presente su Sky TG24. In un’intervista nel podcast JeanToneria, ha commentato la sua esperienza a Uomini e Donne, affermando che Maria De Filippi non lo avrebbe particolarmente apprezzato, probabilmente a causa dei suoi rifiuti a certe proposte lavorative.

Cartasegna ha spiegato di non aver mai avuto occasioni di interazione personale con Maria e di sentire che la sua presenza nello show lo annoverava tra coloro che non potevano approfittare del “sistema” Mediaset, fatto per mantenere i concorrenti all’interno dell’azienda. Nonostante alcuni eventi di successo, ha confessato di non gradire la fama derivante da Uomini e Donne, sostenendo di non trovare motivo di vanto in essa. Ora, si sente liberato da questo passato e il suo lavoro attuale non è legato al programma.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it