Propri come per l’Ares Gate, anche il Capri Gate non sta esplodendo a causa di diffide e querele, Natalia Paragoni infatti pare abbia preso provvedimenti nei confronti di Dayane Mello. In questo gossip però non sarebbe coinvolta solo la fidanzata di Zelletta e un noto imprenditore, ma anche Marco Cartasegna. A fare il nome dell’ex tronista sono stati Gabriele Parpiglia e Soleil Sorge durante lo show di capodanno di Biccy, ‘Ciao 2020 Io Esco‘.

Il noto giornalista su Chi ha dato qualche dettaglio in più: “Andrea ha detto che sapeva tutto ma non sapeva del chiacchiericcio. Questa cosa prevede oltre che L.DV anche un’altra persona con la quale Natalia Paragoni ha parlato solo una sera: Marco Cartasegna. Pare che Cartasegna avrebbe fatto dei discorsi strani che non sarebbero piaciuti a Zelletta, trasformandosi in una sorta di santone suggerendole di lasciare il mondo dello spettacolo e proseguire l’università. Se Marco Cartasegna incontrasse Andrea Zelletta non sarebbe un incontro pacifico“.

Ma come c’entra Marco Cartasegna in questa storia, quello ha già distrutto la storia di soleil e luca al GFvip 2 e ora di nuovo 🚀✈️ #GFVIP — Simone (@callmesime_) January 4, 2021

Purtroppo non possiamo nemmeno sperare che Marco venga invitato al GF Vip, primo perché dubito che lui accetterebbe e secondo perché questi provvedimenti legali azzoppano qualsiasi dinamica interessante.

Parpiglia parla di Marco Cartasegna durante la serata dei Biccy Awards.