Non solo Vladimir Luxuria e Marco Balotelli, ieri sera anche Marco Carta ha commentato il coming out di Gabriel Garko ed ha scritto un messaggio all’attore de Le Fate Ignoranti. Il cantante di Amici ha fatto i complimenti a Gabriel e ha detto che dietro ad ogni coming out c’è sempre una storia.

“Bravo Gabriel” lo dico anche io, perché poco importa se fosse un segreto di Pulcinella (presto Garko spiegherà perché non poteva parlare), l’importante è che abbia fatto coming out, liberando sé stesso e aiutando la comunità LGBT.

“Oggi potrebbero fermarmi per strada e dirmi ‘sei fro*io’. Ogni tanto ricevo qualche messaggio dove mi scrivono cose del genere. Non provo dolore, provo soltanto profonda tristezza solo per chi lo dice”.

Essere liberi è impagabile. Oggi sono felice. Nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse provato a dire qualcosa su di me, al posto mio, anche quando non mi andava. Per questo omettevo, per questo io non rispondevo, perché la cosa mi indispettiva. Nel mio nuovo singolo parla del mio primo bacio, non di quello che ho dato a scuola, ma quello che ho dato senza respiro, quello che ho dato ad un ragazzo. Ok, l’ho detto. Questo è normale, deve essere normale per i ragazzi a casa. Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo o andare al cinema con lui e baciarlo. Io avevo paura di questa giornata, avevo paura della chiave di questo coming out. Ok, l’ho fatto dopo 10 anni, questo è il mio percorso, ma l’ho fatto”.