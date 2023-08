Marco Carta: il nuovo fidanzato e il no di Amadeus

Dopo sette anni passati insieme, nel giugno del 2022 Marco Carta ha annunciato la rottura con lo storico partner, Sirio: “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa. Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto. La musica mi ha dato modo di analizzarmi e capirmi meglio. Questo è quanto e non parlerò più di questo argomento. Adesso che si parli solo di musica“.

Un anno fa il cantante di La Forza Mia ha pubblicato delle storie in cui mostrava un bel mazzo di fiori regalatogli dal suo nuovo fidanzato misterioso. Nelle foto però nessun tag al ragazzo.

Marco Carta si emoziona per le parole del suo amato Sirio, sì, proprio lui che odia piangere #noneladurso pic.twitter.com/T41uAWB4sQ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 4, 2019

Marco Carta, il nuovo compagno e il brano rifiutato a Sanremo.

Il nuovo partner di Marco Carta si chiama Luca, ha 38 anni, è un appassionato di bodybuilding e gestisce il ristorante di famiglia a Milano.

“L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! – ha dichiarato il cantante a Vero magazine – Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore. Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare”.

Carta ha poi svelato di aver presentato un brano per il Festival di Sanremo 2023: “Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo. Non ho guardato l’annuncio dei Big in diretta alle 13 al Tg1 perché è una cosa che mi mette troppa ansia. L’ho scoperto la sera su Instagram“.