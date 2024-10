Marco Bucci in cima ai sondaggi: il sindaco di Genova favorito nelle elezioni liguri

Le elezioni in Liguria si terranno il 27 e 28 ottobre, rappresentando le prime di tre consultazioni regionali previste nei prossimi mesi, seguite da quelle in Emilia-Romagna e Umbria. Queste elezioni sono cruciali per valutare la fiducia dei cittadini nella coalizione di centrodestra al governo e per ristabilire la stabilità nella regione, particolarmente dopo il caso giudiziario che ha coinvolto l’ex presidente Giovanni Toti. I principali contendenti sono il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l’esponente del Partito Democratico, Andrea Orlando.

Secondo i sondaggi Ipsos, solo il 47% degli elettori liguri è certo di recarsi alle urne. Bucci è attualmente il favorito, con una stima di voto del 49% e riconosciuto dall’83% del pubblico. Orlando lo segue a circa 3 punti di distanza, con il 46% e conosciuto dal 71% degli intervistati. Inoltre, il 39% dei cittadini ritiene più probabile la vittoria di Bucci, contro solo il 17% per Orlando. Queste elezioni, quindi, si presentano come un importante indicatore della fiducia generale nei confronti della maggioranza al governo.

Le previsioni politiche mostrano che, secondo i sondaggi, il partito Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni ha meno supporto rispetto al PD, con il 20% contro il 24%. Al di sotto ci sono Forza Italia con il 9%, il Movimento 5 Stelle al 7,8%, e la Lega al 7%. Le due coalizioni, centrodestra e centrosinistra, ottengono circa il 47,8% dei consensi.

Nonostante la condanna per corruzione di Giovanni Toti, la metà degli intervistati esprime un giudizio negativo sul suo operato, mentre il 42% ha un’opinione positiva. Tra le questioni più rilevanti per gli elettori liguri emerge il tema della sanità (50%), seguito dai problemi legati ai trasporti e all’occupazione.

In un contesto di crescente tensione politica, Nicola Morra ha suscitato polemiche dichiarando che un politico malato potrebbe non portare a termine il mandato, riferendosi a Bucci e alla sua attuale malattia. Contemporaneamente, Giuseppe Conte ha annunciato il sostegno del M5S ad Andrea Orlando come candidato per la presidenza della Liguria, unendosi all’entusiasmo di Elly Schlein.