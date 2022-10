Marco Bellavia torna sui social e la produzione sta lavorando per riaverlo al Grande Fratello Vip

Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip nella mattina di sabato dopo aver passato l’ennesima notte in bianco in piena crisi. Purtroppo, come già abbiamo avuto modo di vedere, i vipponi con cui ha condiviso il reality non hanno fatto niente per metterlo a suo agio ma anzi, lo hanno emarginato e deriso. Atteggiamenti che hanno portato ad una squalifica per incitamento al bullismo (Ginevra Lamborghini) ed un’eliminazione flash (Giovanni Ciacci).

Continuano i post dei vip contro Giovanni Ciacci (“barbablu di M”): c’è anche Tina Cipollari https://t.co/G1wltqFlzG #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 4, 2022

Nella puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha affrontato il caso senza il diretto interessato. Questo perché Marco Bellavia lunedì sera non stava affatto bene. La produzione però – secondo quanto riporta FanPage – starebbe lavorando per riaverlo al Grande Fratello Vip e – qualora non fosse possibile per problemi fisici averlo fisicamente in studio – si accontenterebbe anche di un collegamento da remoto dal comfort di casa sua. Questo collegamento (o nella migliore delle ipotesi ospitata) potrebbe esserci già giovedì (6 ottobre) o lunedì (10 ottobre).

“Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. – svela FanPage – Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa, potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà”.

Marco Bellavia torna sui social, il video messaggio col figlio

Quel che è certo è che il conduttore di Bim Bum Bam nella giornata di oggi (4 ottobre, quindi quattro giorni dopo la sua ultima crisi) è tornato sui social mostrandosi sorridente insieme al figlio. Su Telegram, infine, ha lasciato un messaggio rivolto ai fan: “Buonasera, io sono vivo. Consapevole. Scentrato (ma ancora per poco) ma soprattutto amato“.

E su questo ha ragione: il Grande Fratello Vip ha regalato moltissimi fan e moltissimo affetto da parte del pubblico a Marco Bellavia.