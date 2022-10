Marco Bellavia torna sui social dopo l’addio al GF: la frase

Marco Bellavia alla fine ha lasciato spontaneamente il Grande Fratello Vip. L’ex volto noto della televisione italiana negli anni 80 grazie al programma Bim Bum Bam ha deciso di andare a casa dopo il disagio dei giorni scorsi.

Marco è entrato nella casa con l’entusiasmo di potersi rilanciare nel mondo dello spettacolo e di poter migliorare la sua condizione psicologica che nell’ultimo periodo gli ha dato filo da torcere.

L’uomo fin dalle prime ore all’interno della casa è apparso in difficoltà alternando momenti di gioia a momenti di sconforto e lacrime. Purtroppo chi doveva essere al suo fianco come il resto del gruppo, non ha capito appieno i problemi di cui soffriva Marco, prendendo sotto gamba la situazione.

La maggior parte del gruppo gli ha voltato la faccia spesso escludendolo e non muovendo un dito quando Marco era in preda a delle crisi di pianto. Un atteggiamento che è stato duramente condannato dall’opinione pubblica con i social che sono letteralmente esplosi contro la maggior parte dei concorrenti e stringendosi in un forte abbraccio virtuale nei confronti di Marco.

Alfonso Signorini dinnanzi a tante polemiche non è potuto restare indifferente. Ieri la puntata è stata incentrata quasi totalmente sulla vicenda Marco Bellavia. Il conduttore ha mostrato frasi, atteggiamenti adottati dai vipponi nei suoi confronti.

Alla luce di ciò si è deciso per la squalifica immediata di Ginevra Lamborghini una sua spiacevole frase sul bullismo, e poi al televoto ad abbandonare la casa è stato anche Giovanni Ciacci.

Marco ieri non era in studio e Alfonso ha dichiarato apertamente che l’uomo non sta ancora bene. Marco però ha rotto il silenzio sui social durante la diretta, a dimostrazione che ha seguito da casa tutta la vicenda.

Marco Bellavia, il post dopo la diretta del GF

Marco ha pubblicato una grafica con una sua frase detta nella casa alcuni giorni fa: “Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa“.

A didascalia della foto ha poi scritto: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…??”. Inutile dire i migliaia di like e commenti che sono arrivati sotto questa foto. Commenti di persone famose e comuni che hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza.